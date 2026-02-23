Soirée Saint-Patrick au Grand Comptoir Le Grand Comptoir Aix-en-Provence
Soirée Saint-Patrick au Grand Comptoir Le Grand Comptoir Aix-en-Provence samedi 21 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick au Grand Comptoir
Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h. Le Grand Comptoir 5675 route d’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
On fête la Saint Patrick avec vous au Grand Comptoir d’Aix-en-Provence!
Le Grand Comptoir 5675 route d’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
We celebrate Saint Patrick’s Day with you at Le Grand Comptoir d’Aix-en-Provence!
