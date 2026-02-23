Soirée Saint-Patrick au Grand Comptoir Le Grand Comptoir Aix-en-Provence

Soirée Saint-Patrick au Grand Comptoir

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h. Le Grand Comptoir 5675 route d’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

On fête la Saint Patrick avec vous au Grand Comptoir d’Aix-en-Provence!

.

Le Grand Comptoir 5675 route d’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We celebrate Saint Patrick’s Day with you at Le Grand Comptoir d’Aix-en-Provence!

