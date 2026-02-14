Soirée Saint Patrick avec Concert, Café – Epicerie Kaf’Epi, Athis-Val-de-Rouvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00
Café – Epicerie Kaf'Epi 6 rue de la suisse normande Athis-Val-de-Rouvre 61100 Ségrie Fontaine Orne Normandie lambroisie14@outlook.fr
Soirée Saint Patrick avec concert au nouveau bar – épicerie de Ségrie Fontaine !