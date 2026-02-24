Soirée Saint Patrick avenue Yves Dubois de la Cotardière Bayeux
Soirée Saint Patrick avenue Yves Dubois de la Cotardière Bayeux lundi 13 avril 2026.
Soirée Saint Patrick
avenue Yves Dubois de la Cotardière VandB Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 18:00:00
fin : 2026-05-13 22:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Venez célébrer la fête nationale irlandaise avec nous !
Soirée à thème avec concert, danse celtique et bonne ambiance garantie
Venez célébrer la fête nationale irlandaise avec nous !
Soirée à thème avec concert, danse celtique et bonne ambiance garantie
Guinness, Kilkenny, Irish Cider à la pression… Dégustation de whiskey Mcconnell’s .
avenue Yves Dubois de la Cotardière VandB Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 99 30 bayeux@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint Patrick
Come and celebrate Ireland’s bank holidays with us!
A themed evening with live music, Celtic dancing and a great atmosphere guaranteed!
L’événement Soirée Saint Patrick Bayeux a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Bayeux Intercom