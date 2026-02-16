Soirée Saint-Patrick Café de l’Orme Biscarrosse
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-14
2026-03-14
A l’occasion de la Saint Patrick, les 4 musiciens du groupe Dulcimer (Bordeaux) interprèteront les plus grands airs de musique irlandaise.
Un concert Arcanson hors les murs, au Café de l’Orme, pour une expérience inédite !
Menu à thème et configuration spéciale assis/debout.
Billetterie en ligne et en vente sur place à L’Arcanson les mercredis de 13h45 à 17h15 et les vendredis de 8h45 à 12h15.
Attention places limitées ! .
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 09 41 69
