Soirée Saint-Patrick Café de l’Orme Biscarrosse

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif : 8 EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

A l’occasion de la Saint Patrick, les 4 musiciens du groupe Dulcimer (Bordeaux) interprèteront les plus grands airs de musique irlandaise.

Un concert Arcanson hors les murs, au Café de l’Orme, pour une expérience inédite !

Menu à thème et configuration spéciale assis/debout.

Billetterie en ligne et en vente sur place à L’Arcanson les mercredis de 13h45 à 17h15 et les vendredis de 8h45 à 12h15.

Attention places limitées ! .

