Soirée Saint-Patrick Bistrot de la Fontaine Clairvaux-les-Lacs

Soirée Saint-Patrick

Bistrot de la Fontaine 1 Place du 8 Mai 1945 Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée St-Patrick le 20 mars à 19h30 au Bistrot de la Fontaine de Clairvaux-les-lacs.

Happy Hour de 18h à 19h. Musiques irlandaises, spécialités locales et irlandaises. .

Bistrot de la Fontaine 1 Place du 8 Mai 1945 Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 81 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint-Patrick

L’événement Soirée Saint-Patrick Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE