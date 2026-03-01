Soirée Saint-Patrick Bistrot de la Fontaine Clairvaux-les-Lacs
Soirée Saint-Patrick Bistrot de la Fontaine Clairvaux-les-Lacs vendredi 20 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
Bistrot de la Fontaine 1 Place du 8 Mai 1945 Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Soirée St-Patrick le 20 mars à 19h30 au Bistrot de la Fontaine de Clairvaux-les-lacs.
Happy Hour de 18h à 19h. Musiques irlandaises, spécialités locales et irlandaises. .
Bistrot de la Fontaine 1 Place du 8 Mai 1945 Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 81 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint-Patrick
L’événement Soirée Saint-Patrick Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE