Soirée Saint-Patrick Restaurant Le Rocher Cuzorn

Soirée Saint-Patrick

Restaurant Le Rocher Place de la Mairie Cuzorn Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

A partir de 19h, on vous accueille pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage.

Au programme Menu unique Irish Stew et crumble aux pommes, l’énergie et la bonne humeur de Banc Public.

Réservation très conseillée.

Restaurant Le Rocher Place de la Mairie Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 32 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint-Patrick

From 7pm, we welcome you to an evening of conviviality, music and sharing.

On the menu: Irish Stew and apple crumble, and the energy and good humor of Banc Public.

Reservations highly recommended.

