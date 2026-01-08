Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux

Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers

Salle des Fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Partagez un repas en toute convivialité lors de cette soirée organisée par l’amicale des pompiers de Bacqueville-en-Caux autour de la Saint Patrick ! .

Salle des Fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers

L’événement Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux