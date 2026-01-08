Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux
Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux samedi 21 mars 2026.
Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers
Salle des Fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Partagez un repas en toute convivialité lors de cette soirée organisée par l’amicale des pompiers de Bacqueville-en-Caux autour de la Saint Patrick ! .
Salle des Fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers
L’événement Soirée Saint Patrick de l’amicale des pompiers Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux