Soirée Saint Patrick V and B Dives-sur-Mer

Soirée Saint Patrick

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Le V and B vous propose cette soirée conviviale pour fêter la Saint Patrick.

Le V and B vous propose cette soirée conviviale pour fêter la Saint Patrick. .

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint-Patrick

The V and B offers you this convivial evening to celebrate Saint Patrick’s Day.

L’événement Soirée Saint Patrick Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Normandie Pays d’Auge