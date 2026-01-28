Soirée Saint Patrick V and B Dives-sur-Mer
Soirée Saint Patrick
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13
Le V and B vous propose cette soirée conviviale pour fêter la Saint Patrick.
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
English : Soirée Saint-Patrick
The V and B offers you this convivial evening to celebrate Saint Patrick’s Day.
