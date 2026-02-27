Soirée Saint Patrick et fish and chips Salle des fêtes Bressuire
Soirée Saint Patrick et fish and chips Salle des fêtes Bressuire samedi 28 mars 2026.
Salle des fêtes CLAZAY Bressuire Deux-Sèvres
2026-03-28
Le comité des Amitiés Internationales de Bressuire organise Le Printemps des Jumelages .
Rallye quiz en ville, à partir de 14 h 30, depuis la place de la mairie, rallye-quiz par équipes sur le thème des jumelages. Inscriptions gratuites à la maison des associations ou sur place. Divers lots récompenseront les équipes lauréates places pour le spectacle de Caroline Vignaux à Bocapôle, entrées aux Highland Games, places de cinéma etc….
Soirée de la Saint-Patrick, à partir de 19 heures, à la salle des Fêtes de Clazay, dégustation des Fish and Chips , plat traditionnel de l’Irlande et dessert. La soirée sera animée par An Carraig, groupe de danses irlandaises de La Roche-sur-Yon. Entrée 20€. Tarif enfant jusqu’à 12 ans 12€. Réservations avant le 21/03, Maison des Associations de Bressuire au 05.49.49.80.40. .
Salle des fêtes CLAZAY Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 49 80 40
