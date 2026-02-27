Soirée Saint Patrick et fish and chips Salle des fêtes Bressuire

Soirée Saint Patrick et fish and chips

Le comité des Amitiés Internationales de Bressuire organise Le Printemps des Jumelages .

Rallye quiz en ville, à partir de 14 h 30, depuis la place de la mairie, rallye-quiz par équipes sur le thème des jumelages. Inscriptions gratuites à la maison des associations ou sur place. Divers lots récompenseront les équipes lauréates places pour le spectacle de Caroline Vignaux à Bocapôle, entrées aux Highland Games, places de cinéma etc….

Soirée de la Saint-Patrick, à partir de 19 heures, à la salle des Fêtes de Clazay, dégustation des Fish and Chips , plat traditionnel de l’Irlande et dessert. La soirée sera animée par An Carraig, groupe de danses irlandaises de La Roche-sur-Yon. Entrée 20€. Tarif enfant jusqu’à 12 ans 12€. Réservations avant le 21/03, Maison des Associations de Bressuire au 05.49.49.80.40. .

Salle des fêtes CLAZAY Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 49 80 40

