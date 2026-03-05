SOIRÉE SAINT PATRICK Faugères
SOIRÉE SAINT PATRICK Faugères jeudi 12 mars 2026.
SOIRÉE SAINT PATRICK
Route départementale 909 Faugères Hérault
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Célébrez la Saint-Patrick et l’Irlande avec nous lors d’un Atelier Dégustation au Caveau Vilavigne de 19h à 21h !
Sur réservation uniquement.
Route départementale 909 Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr
English :
Celebrate St. Patrick’s Day and Ireland with us at a Tasting Workshop at Caveau Vilavigne from 7pm to 9pm!
Reservations required.
