SOIRÉE SAINT PATRICK Faugères

SOIRÉE SAINT PATRICK

Route départementale 909 Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Célébrez la Saint-Patrick et l’Irlande avec nous lors d’un Atelier Dégustation au Caveau Vilavigne de 19h à 21h !

Sur réservation uniquement.

Route départementale 909 Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr

English :

Celebrate St. Patrick’s Day and Ireland with us at a Tasting Workshop at Caveau Vilavigne from 7pm to 9pm!

Reservations required.

