Soirée Saint-Patrick Gamaches
Soirée Saint-Patrick Gamaches vendredi 27 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Sur réservation
Organisé la Clique des Sapeurs-Pompiers en collaboration avec la ville de Gamaches.
En concert avec PIPE BAND des Sapeurs-Pompiers des Yvelines et Kiltronic
Assiette anglaise 22€ | Carbonnade 24€ | Menu enfant 12€
Sur réservation
Organisé la Clique des Sapeurs-Pompiers en collaboration avec la ville de Gamaches.
En concert avec PIPE BAND des Sapeurs-Pompiers des Yvelines et Kiltronic
Assiette anglaise 22€ | Carbonnade 24€ | Menu enfant 12€ .
Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 17 88 44 30 tomtom0912@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By reservation only
Organized by the Clique des Sapeurs-Pompiers in collaboration with the town of Gamaches.
In concert with PIPE BAND des Sapeurs-Pompiers des Yvelines and Kiltronic
English plate: 22? | Carbonnade: 24? | Children’s menu: 12?
L’événement Soirée Saint-Patrick Gamaches a été mis à jour le 2026-02-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS