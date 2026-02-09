Soirée Saint-Patrick Gamaches

Soirée Saint-Patrick

Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Sur réservation

Organisé la Clique des Sapeurs-Pompiers en collaboration avec la ville de Gamaches.

En concert avec PIPE BAND des Sapeurs-Pompiers des Yvelines et Kiltronic

Assiette anglaise 22€ | Carbonnade 24€ | Menu enfant 12€

Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 17 88 44 30 tomtom0912@live.fr

English :

By reservation only

Organized by the Clique des Sapeurs-Pompiers in collaboration with the town of Gamaches.

In concert with PIPE BAND des Sapeurs-Pompiers des Yvelines and Kiltronic

English plate: 22? | Carbonnade: 24? | Children’s menu: 12?

