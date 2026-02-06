Soirée Saint-Patrick Gan
Soirée Saint-Patrick Gan samedi 7 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 6 EUR
Tarif réduit
2026-03-07
Ne manquez pas notre rendez-vous annuel la soirée Saint Patrick avec au programme concerts, initiation aux danses irlandaises, repas maison et ambiance festive! .
Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 85 88 37 bearnneez@gmail.com
