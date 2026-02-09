Soirée Saint Patrick Gilley

Soirée Saint Patrick

Salle Polyvalente Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 23:30:00

Date(s) :

2026-03-13

A partir de 19h30.

Organisée par le Comité des Fêtes de Gilley.

Soirée déguisée avec concerts. Le meilleur déguisement aura une récompense. Venez vous éclater en compagnie des Anonymes, the Garrison et Solstice. Buvette et petite restauration.

5€ l’entrée.

Renseignements auprès des membres du Comté des Fêtes. .

Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 94

