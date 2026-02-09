Soirée Saint Patrick Gilley
Soirée Saint Patrick Gilley vendredi 13 mars 2026.
Soirée Saint Patrick
Salle Polyvalente Gilley Doubs
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13 23:30:00
Date(s) :
2026-03-13
A partir de 19h30.
Organisée par le Comité des Fêtes de Gilley.
Soirée déguisée avec concerts. Le meilleur déguisement aura une récompense. Venez vous éclater en compagnie des Anonymes, the Garrison et Solstice. Buvette et petite restauration.
5€ l’entrée.
Renseignements auprès des membres du Comté des Fêtes. .
Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 94
