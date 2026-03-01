Soirée Saint Patrick

166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Val’Event vous propose une soirée spéciale Saint Patrick avec ambiance musicale assurée par le groupe KAJMAC. Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! .

166 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est contact.valevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Saint Patrick La Broque a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche