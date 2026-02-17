Soirée Saint Patrick Chateau de Miserai Moulin de Brotz L’Hôme-Chamondot

Soirée Saint Patrick

Chateau de Miserai Moulin de Brotz Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot Orne

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

La Brasserie du Perche vous convie à sa Fête de la Saint Patrick.

Une soirée concert Folk Celtic à 19h avec les O’Bangor’s Bangers.

Bières artisanales, restauration sur place, ambiances celtiques et conviviales

Entrée Libre, sans réservation. .

