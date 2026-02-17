Soirée Saint Patrick Chateau de Miserai Moulin de Brotz L’Hôme-Chamondot
Soirée Saint Patrick
Chateau de Miserai Moulin de Brotz Brasserie du Perche L'Hôme-Chamondot Orne
2026-03-21 19:00:00
2026-03-21
2026-03-21
La Brasserie du Perche vous convie à sa Fête de la Saint Patrick.
Une soirée concert Folk Celtic à 19h avec les O’Bangor’s Bangers.
Bières artisanales, restauration sur place, ambiances celtiques et conviviales
Entrée Libre, sans réservation. .
Chateau de Miserai Moulin de Brotz Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie
