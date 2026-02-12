Soirée Saint Patrick Marsac
Soirée Saint Patrick Marsac samedi 21 mars 2026.
Soirée Saint Patrick
25 Avenue du Limousin Marsac Creuse
Tarif : 14 – 14 – EUR
Au programme Blind test animé par Music and Geek, Fish and chips maison à 14 €uros, Pizzas et de nombreux lots à gagner
Une soirée simple, festive, sans prise de tête, comme on les aime.
Entre amis, en famille ou en équipe pour le blind test, chacun a ses chances.
Sur réservation pour la restauration et le blind test
05 55 61 08 87
On s’occupe de l’ambiance, à vous de jouer ! .
25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87
