Soirée Saint-Patrick La Petite Auberge Mesples
Soirée Saint-Patrick La Petite Auberge Mesples samedi 14 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
La Petite Auberge 1 rue des Arables Mesples Allier
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Place à l’ambiance irlandaise pour une soirée Saint Patrick gourmande et conviviale !
☘️ Une soirée aux couleurs de l’Irlande, entre saveurs typiques et bonne humeur !
Pensez à réserver, les places sont limitées !
La Petite Auberge 1 rue des Arables Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 94 05
English :
Make way for the Irish atmosphere for a gourmet and convivial Saint Patrick?s evening!
?? A colorful evening of Irish flavors and good cheer!
Places are limited, so book early!
L’événement Soirée Saint-Patrick Mesples a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ