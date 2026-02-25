Soirée Saint-Patrick La Petite Auberge Mesples

Soirée Saint-Patrick

La Petite Auberge 1 rue des Arables Mesples Allier

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Place à l’ambiance irlandaise pour une soirée Saint Patrick gourmande et conviviale !



☘️ Une soirée aux couleurs de l’Irlande, entre saveurs typiques et bonne humeur !



Pensez à réserver, les places sont limitées !

.

La Petite Auberge 1 rue des Arables Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 94 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make way for the Irish atmosphere for a gourmet and convivial Saint Patrick?s evening!



?? A colorful evening of Irish flavors and good cheer!



Places are limited, so book early!

L’événement Soirée Saint-Patrick Mesples a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ