Soirée Saint-Patrick Montreuil-Bellay

Soirée Saint-Patrick

77 rue de la mairie Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Venez fêter la Saint-Patrick avec les deux Brunes ! Au programme dégustation de bières, dîner typiquement irlandais, et animations.

Au menu

Welsh traditionnel à la bière artisanale (recette du cousin du Nord auberge du Dikke Buuk), potatoes croustillantes, desserts gourmands et bière 25cl incluse.

Dégustation et ambiance conviviale !

Venez habillés en vert ou sur le thème de la Saint-Patrick un coffret de bières est à gagner parmi les participants.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 13 mars 2026 de 19h30 à 23h. .

77 rue de la mairie Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 14 88 02 lesdeuxbrunes49@gmail.com

English :

Come and celebrate St. Patrick’s Day with Les Deux Brunes! On the program: beer tasting, typical Irish dinner and entertainment.

