Soirée Saint-Patrick Montreuil-Bellay
Soirée Saint-Patrick Montreuil-Bellay vendredi 13 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
77 rue de la mairie Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Venez fêter la Saint-Patrick avec les deux Brunes ! Au programme dégustation de bières, dîner typiquement irlandais, et animations.
Au menu
Welsh traditionnel à la bière artisanale (recette du cousin du Nord auberge du Dikke Buuk), potatoes croustillantes, desserts gourmands et bière 25cl incluse.
Dégustation et ambiance conviviale !
Venez habillés en vert ou sur le thème de la Saint-Patrick un coffret de bières est à gagner parmi les participants.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 13 mars 2026 de 19h30 à 23h. .
77 rue de la mairie Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 14 88 02 lesdeuxbrunes49@gmail.com
English :
Come and celebrate St. Patrick’s Day with Les Deux Brunes! On the program: beer tasting, typical Irish dinner and entertainment.
