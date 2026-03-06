Soirée saint Patrick L’entrepot Morlaàs

Soirée saint Patrick

Soirée saint Patrick L’entrepot Morlaàs vendredi 13 mars 2026.

Soirée saint Patrick

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 21.9 – 21.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Groupe irlandais et ragoût à la guinness. Repas sur réservation.   .

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée saint Patrick

L’événement Soirée saint Patrick Morlaàs a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

Prochains événements à Morlaàs