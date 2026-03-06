Soirée saint Patrick L’entrepot Morlaàs

Soirée saint Patrick

Tarif : 21.9 – 21.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Groupe irlandais et ragoût à la guinness. Repas sur réservation. .

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00

