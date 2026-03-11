Soirée Saint Patrick Musicale Goulles

Soirée Saint Patrick Musicale Goulles 2026-03-21

Soirée Saint Patrick Musicale Goulles samedi 21 mars 2026.

Soirée Saint Patrick Musicale

Goulles Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Organisée par Goulles Animations, une soirée musicale pour la Saint-Patrick accompagnée d’une buvette et de planche apéro.
Un panier garni sera offert pour le meilleur déguisement !   .

Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 57 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint Patrick Musicale

L’événement Soirée Saint Patrick Musicale Goulles a été mis à jour le 2026-03-07 par Corrèze Tourisme