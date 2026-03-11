Soirée Saint Patrick Musicale

Goulles Corrèze

Gratuit

2026-03-21

2026-03-21

2026-03-21

Organisée par Goulles Animations, une soirée musicale pour la Saint-Patrick accompagnée d’une buvette et de planche apéro.

Un panier garni sera offert pour le meilleur déguisement ! .

Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 57 57

L’événement Soirée Saint Patrick Musicale Goulles a été mis à jour le 2026-03-07 par Corrèze Tourisme