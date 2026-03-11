Soirée Saint Patrick Musicale Goulles
Soirée Saint Patrick Musicale Goulles samedi 21 mars 2026.
Soirée Saint Patrick Musicale
Goulles Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Organisée par Goulles Animations, une soirée musicale pour la Saint-Patrick accompagnée d’une buvette et de planche apéro.
Un panier garni sera offert pour le meilleur déguisement ! .
Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 57 57
English : Soirée Saint Patrick Musicale
