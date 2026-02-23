Soirée Saint-Patrick Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern
Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du monde Plomodiern Finistère
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Saint Patrick avec une brandade irlandaise, un dessert, une bière, un verre de vin, un jus de fruits au choix.
Deux accordéonistes de talent Au fil de l’onde sur réservation jusqu’au 12 mars. Tarif soirée 25€ et 18€ pour les enfants.Tout compris.
Repas dès 19h. 20H30 concert spectacle Irlandais/ écossais/ Bretons. .
Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du monde Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
English : Soirée Saint-Patrick
