Soirée Saint Patrick Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Soirée Saint Patrick

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

À l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard, organisée par le comité des fêtes de Dorceau.

Sur réservation au 06 84 96 78 19 ou 06 13 32 10 09. .

+33 6 13 32 10 09

English : Soirée Saint Patrick

L’événement Soirée Saint Patrick Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-01-06 par OT CdC Coeur du Perche