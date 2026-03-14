Soirée Saint-Patrick Saint-André-du-Bois
Soirée Saint-Patrick Saint-André-du-Bois samedi 21 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
Salle des fêtes Saint-André-du-Bois Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
REPAS
Apéritif
Pâté chutney salade
Carbonnade boeuf Pommes de terre
Brownie glace chantilly coulis chocolat
Un verre de vin et café offert
Sur réservation .
Salle des fêtes Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 06 22 61 saintandredubois.cdf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint-Patrick
L’événement Soirée Saint-Patrick Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2026-03-11 par La Gironde du Sud