Soirée Saint-Patrick

Salle des fêtes Saint-André-du-Bois Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

REPAS

Apéritif

Pâté chutney salade

Carbonnade boeuf Pommes de terre

Brownie glace chantilly coulis chocolat

Un verre de vin et café offert

Sur réservation .

Salle des fêtes Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 06 22 61 saintandredubois.cdf@gmail.com

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English : Soirée Saint-Patrick

L’événement Soirée Saint-Patrick Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2026-03-11 par La Gironde du Sud