SOIRÉE SAINT-PATRICK

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Vendredi 13 Mars 19h

On sort le vert, on monte le son et on prépare les papilles !

Au menu Burger maison

Gourmand, généreux, ultra réconfortant… le combo parfait pour une soirée qui promet !

Concert de JANAËL 20h

Cette année, après avoir repris Hubert-Félix Thiéfaine (2024) et Les Cowboys Fringants (2025), JANAËL revient pour partager

✨ 1ère partie (1h)

Ses propres textes — parfois piquants, parfois romantiques, toujours sincères.

2ème partie (1h)

Un florilège de reprises perchées, loufoques, improbables, drôles, un brin égrillardes… bref, PAS TRISTES !

Au programme

Hubert-Félix Thiéfaine • Odeurs • Les Wriggles • Henri Tachan • Les Fatals Picards

Ambiance festive, conviviale et 100% Saint-Patrick !

️ Réservez vite votre table pour ne pas manquer cette soirée, ça va chanter fort !

Infos et résa: 06 52 11 51 87 .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SOIRÉE SAINT-PATRICK Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Brocéliande