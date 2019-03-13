SOIRÉE SAINT-PATRICK Saint-Thurial
SOIRÉE SAINT-PATRICK Saint-Thurial vendredi 13 mars 2026.
SOIRÉE SAINT-PATRICK
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Vendredi 13 Mars 19h
On sort le vert, on monte le son et on prépare les papilles !
Au menu Burger maison
Gourmand, généreux, ultra réconfortant… le combo parfait pour une soirée qui promet !
Concert de JANAËL 20h
Cette année, après avoir repris Hubert-Félix Thiéfaine (2024) et Les Cowboys Fringants (2025), JANAËL revient pour partager
✨ 1ère partie (1h)
Ses propres textes — parfois piquants, parfois romantiques, toujours sincères.
2ème partie (1h)
Un florilège de reprises perchées, loufoques, improbables, drôles, un brin égrillardes… bref, PAS TRISTES !
Au programme
Hubert-Félix Thiéfaine • Odeurs • Les Wriggles • Henri Tachan • Les Fatals Picards
Ambiance festive, conviviale et 100% Saint-Patrick !
️ Réservez vite votre table pour ne pas manquer cette soirée, ça va chanter fort !
Infos et résa: 06 52 11 51 87 .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
English :
