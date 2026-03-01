Soirée Saint Patrick Salle Du Grand Cèdre Sainte-Croix-sur-Buchy

Soirée Saint Patrick

Salle Du Grand Cèdre 1 Route de Buchy Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Le comité des fêtes de Saint-Croix-sur-Buchy vous invite à sa Soirée Saint Patrick ce samedi 21 mars.

Venez profiter d’une animation musicale de DJ Nico et Son Magicien et d’un repas sur place (menu à réserver).

Venez nombreux ! .

