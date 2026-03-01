Soirée Saint Patrick Salle Du Grand Cèdre Sainte-Croix-sur-Buchy
Soirée Saint Patrick
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
2026-03-21
Le comité des fêtes de Saint-Croix-sur-Buchy vous invite à sa Soirée Saint Patrick ce samedi 21 mars.
Venez profiter d’une animation musicale de DJ Nico et Son Magicien et d’un repas sur place (menu à réserver).
Venez nombreux ! .
Salle Du Grand Cèdre 1 Route de Buchy Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 81 62 50
English : Soirée Saint Patrick
