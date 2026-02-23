Soirée Saint-Patrick Sainte-Marie-aux-Mines
Soirée Saint-Patrick Sainte-Marie-aux-Mines vendredi 20 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
1 place de la Fleur Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00
2026-03-20
Venez célébrer la Saint-Patrick dans une ambiance chaleureuse de pub irlandais !
Carte de suggestions irlandaises, convivialité et bonne humeur au rendez-vous.
1 place de la Fleur Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 31 95 99
English :
Come and celebrate St. Patrick’s Day in the warm atmosphere of an Irish pub!
A menu of Irish suggestions, conviviality and good humor.
