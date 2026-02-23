Soirée Saint-Patrick Sainte-Marie-aux-Mines

Soirée Saint-Patrick

1 place de la Fleur Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez célébrer la Saint-Patrick dans une ambiance chaleureuse de pub irlandais !

Carte de suggestions irlandaises, convivialité et bonne humeur au rendez-vous.

1 place de la Fleur Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 31 95 99

English :

Come and celebrate St. Patrick’s Day in the warm atmosphere of an Irish pub!

A menu of Irish suggestions, conviviality and good humor.

