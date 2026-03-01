Soirée Saint Patrick Brasserie La Kanopée Sainte-Marie-sur-Ouche

Soirée Saint Patrick

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Ce samedi 14 mars, La Brasserie la KANOPEE célèbre la Saint Patrick à l’occasion d’une soirée musicale et conviviale autour d’un repas traditionnel irlandais préparé sur place par nos amis du restaurant le Faim Bien installé à Barbirey sur Ouche.

Dés 15h00, retrouvez nos bières artisanales à la pression avec notre Irish Red Ale en Promo !! Nos planches apéritives locales vous attendent également pour accompagner votre dégustation avec notamment notre fameuse planches Truites et la nouvelle planche Végé.

A partir de 19h00, menu irlandais préparé par Fabienne du Faim Bien Irish Stew mijoté dans notre bière brune, frites maison et dessert surprise Saint Patrick

L’ambiance musicale sera assurée par les Wash Mokett avec leur rock’n’roll plein de bonne humeur.

Réservation obligatoire pour la soirée à partir de 19h00 sur notre site Internet www.la-kanopee.com

Menu Adulte 19€ Menu Enfant 8€ .

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

