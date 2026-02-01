Soirée Saint-Patrick

14 Rue Michel Cauty Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le comité des fêts de Senonches vous propose une soirée à l’occasion de la Saint-Patrick avec un concert Irish Apple Back. Planches apéritives disponibles sur réservation. Possibilité de venir au concert seul

14 Rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 35 54 61 comitedesfetes.senonches@gmail.com

English :

The Comité des fêts de Senonches invites you to a St. Patrick’s Day evening with an Irish Apple Back concert. Appetizers available on reservation. Possibility of coming to the concert alone

L’événement Soirée Saint-Patrick Senonches a été mis à jour le 2026-02-06 par OTs DU PERCHE