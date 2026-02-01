Soirée Saint Patrick Senonches

Soirée Saint Patrick

14 Rue Michel Cauty Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28

Le comité des fêtes de la ville de Senonches, organise une soirée pour la Saint Patrick. Repas sous forme de planche apéro, concert irish avec le groupe APPLE BACK seront au rendez-vous. Vous pouvez venir que pour le concert, sans réserver, ou bien venir aussi manger les planches apéros tout en écoutant la musique. Réservations Planches apéro avant le 21 février. Concert seul 10€, planche apéro et concert 18€. 18 .

14 Rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 35 54 61 comitedesfetes.senonches@gmail.com

English :

The Senonches town festivities committee is organizing an evening to celebrate Saint Patrick’s Day. Aperitif planks will be served, and the APPLE BACK group will be giving an Irish concert. Reservations Aperitif planks before February 21. Concert only 10?, aperitif board and concert 18?

