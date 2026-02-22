Soirée Saint-Patrick

Salle des Fêtes Seuil-d’Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée de la Saint-Patrick à SEUIL D’ARGONNE

Inscription via le liens ci-dessousTout public

.

Salle des Fêtes Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. Patrick’s Day party at SEUIL D’ARGONNE

Register via the links below

L’événement Soirée Saint-Patrick Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2026-02-22 par OT COEUR DE LORRAINE