Soirée Saint-Patrick Salle polyvalente Teillé

Soirée Saint-Patrick

Salle polyvalente 97 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’APE de l’école Saint-Pierre organise la 3ème édition de la Saint-Patrick le samedi 7 mars !

Pour cette 3ème édition, préparez-vous à danser, rire et célébrer Saint-Patrick !

Ambiance festive garantie avec 4 bières différentes pour tous les goûts et une piste de danse prête à vous accueillir !

L’APE vous propose des planches de charcuterie et fromages pour 4 personnes pour accompagner la soirée

Jambon sec, saucisson de montagne, viande séchée, gouda au cumin, gouda nature, mimolette.

Tous les fromages sont à base de lait pasteurisé.

Réservez pour consommer sur place ou à emporter.

Fin des réservations en ligne le 18 février.

Et pour pimenter la soirée la plus belle tenue Saint-Patrick sera récompensée ! .

Salle polyvalente 97 Rue du Clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire apestpierreteille@gmail.com

English :

The Saint-Pierre school APE is organizing the 3rd edition of St. Patrick’s Day on Saturday, March 7!

