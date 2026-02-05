Soirée Saint-Patrick Salle polyvalente Teillé
Soirée Saint-Patrick Salle polyvalente Teillé samedi 7 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick
Salle polyvalente 97 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
L’APE de l’école Saint-Pierre organise la 3ème édition de la Saint-Patrick le samedi 7 mars !
Pour cette 3ème édition, préparez-vous à danser, rire et célébrer Saint-Patrick !
Ambiance festive garantie avec 4 bières différentes pour tous les goûts et une piste de danse prête à vous accueillir !
L’APE vous propose des planches de charcuterie et fromages pour 4 personnes pour accompagner la soirée
Jambon sec, saucisson de montagne, viande séchée, gouda au cumin, gouda nature, mimolette.
Tous les fromages sont à base de lait pasteurisé.
Réservez pour consommer sur place ou à emporter.
Fin des réservations en ligne le 18 février.
Et pour pimenter la soirée la plus belle tenue Saint-Patrick sera récompensée ! .
Salle polyvalente 97 Rue du Clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire apestpierreteille@gmail.com
English :
The Saint-Pierre school APE is organizing the 3rd edition of St. Patrick’s Day on Saturday, March 7!
