SOIRÉE SAINT PATRICK Vernet-les-Bains

SOIRÉE SAINT PATRICK

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée spéciale Saint Patrick. Menu complet avec vins par le traiteur Le Galie chef à domicile.

Au programme

Live music, quiz musical, chants d’Irlande et d’ailleurs, dance Floor.

Réservation obligatoire.

.

Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 05 08

English :

Special Saint Patrick’s evening. Full menu with wine, catered by Le Galie home chef.

On the program:

Live music, musical quiz, songs from Ireland and elsewhere, dance floor.

Reservations required.

