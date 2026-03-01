SOIRÉE SAINT PATRICK Vernet-les-Bains
SOIRÉE SAINT PATRICK Vernet-les-Bains samedi 21 mars 2026.
SOIRÉE SAINT PATRICK
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée spéciale Saint Patrick. Menu complet avec vins par le traiteur Le Galie chef à domicile.
Au programme
Live music, quiz musical, chants d’Irlande et d’ailleurs, dance Floor.
Réservation obligatoire.
.
Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 05 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special Saint Patrick’s evening. Full menu with wine, catered by Le Galie home chef.
On the program:
Live music, musical quiz, songs from Ireland and elsewhere, dance floor.
Reservations required.
L’événement SOIRÉE SAINT PATRICK Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI CONFLENT CANIGO