Soirée Saint Patrick Vézelise

Soirée Saint Patrick

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Venez fêter la St Patrick avec votre chapeau Irlandais. Nos amis du groupe GALADRIEL vont ambiancer cette soirée conviviale. Bien sûr de la bière, du vin et des softs.

Une restauration rapide est prévue, vous pourrez déguster nos assiettes de fromage local et salaison locale, nos paninis, nos crêpes sucrées et nos crêpes salées.

Ouverture des réservations est prévu à partir du 15 janvier.

A très vite les amis.Tout public

+33 6 64 04 94 55 brasserievezelise@gmail.com

English :

Come and celebrate St Patrick’s Day with your Irish hat. Our friends from the GALADRIEL band will be providing the entertainment for this convivial evening. Beer, wine and soft drinks.

We’ll also be serving fast food, including plates of local cheese and cured meats, paninis, sweet crepes and savory crepes.

Reservations open on January 15.

See you soon, folks.

