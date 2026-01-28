Soirée Saint Patrick Villiers

Soirée Saint Patrick

4 Place Agnès Sorel Villiers Indre

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14

Soirée animée proposée par le Hegarty’s !

Musiques et chansons celtiques avec Atlantic Nord Trio, repas irlandais avec des spécialités qui rechauffent le coeur! 25 .

4 Place Agnès Sorel Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 34 69 info@hegartys.fr

Hegarty’s offers a lively evening!

