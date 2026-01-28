Soirée Saint Patrick Villiers
Soirée Saint Patrick Villiers samedi 14 mars 2026.
Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00
Soirée animée proposée par le Hegarty’s !
Musiques et chansons celtiques avec Atlantic Nord Trio, repas irlandais avec des spécialités qui rechauffent le coeur! 25 .
4 Place Agnès Sorel Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 34 69 info@hegartys.fr
English :
Hegarty’s offers a lively evening!
