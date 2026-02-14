Soirée Saint-Patrick Salle polyvalente Xonrupt-Longemer

Soirée Saint-Patrick

Salle polyvalente Place de l’église Xonrupt-Longemer Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 19:00:00

Animation musicale, buvette et restauration sur place. Places limitées.Tout public

Salle polyvalente Place de l’église Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 74 26 66 63

English :

Musical entertainment, refreshments and food on site. Limited seating.

L’événement Soirée Saint-Patrick Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES