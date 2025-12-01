Soirée Saint Sylvestre au Maleyssie Chartres
Soirée Saint Sylvestre au Maleyssie Chartres mercredi 31 décembre 2025.
Soirée Saint Sylvestre au Maleyssie
2 Rue Chanzy Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 100 – 100 – EUR
Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00
Venez célébrer la Saint-Sylvestre à Chartres !
Au programme un menu spécial à la brasserie, suivi d’une soirée dansante au bar pour une fin d’année aussi gourmande que festive.
On vous attend nombreux ! 100 .
2 Rue Chanzy Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 19 16 06 66 bonjour@maleyssie-chartres.fr
English :
Celebrate New Year’s Eve in Chartres!
