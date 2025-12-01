Soirée Saint Sylvestre Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse
Soirée Saint Sylvestre Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse mercredi 31 décembre 2025.
Soirée Saint Sylvestre
Route de Seuzey Domaine de l’écart Lacroix-sur-Meuse Meuse
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Cette année ce sera un orchestre qui vous fera danser ! Nelly et son chanteur, et Yannick coté restauration.
Pour ceux qui le désirent, possibilité de dormir dans nos gîtes, tarif spécial fin d’année
réservation au 06 70 79 28 82Tout public
Route de Seuzey Domaine de l’écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82 info@domainedelecart.fr
English :
This year, a live band will get you up and dancing! Nelly and her singer, and Yannick on the catering side.
For those who wish, you can sleep in our gîtes, at a special end-of-year rate
booking on 06 70 79 28 82
