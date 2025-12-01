Soirée Saint-Sylvestre Pizzeria Palaumajo Moulins-Engilbert
Soirée Saint-Sylvestre
Pizzeria Palaumajo 5 Rue Henri Cadiou Moulins-Engilbert Nièvre
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 23:59:00
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant Palaumajo vous propose son menu de fêtes pour le soir de la Saint-Sylvestre Tarif 80€ hors boissons, apéritif inclus. Sur réservation avec acompte de 30% avant le 10 décembre.
Menu Apéritif et amuse-bouches, foie gras, tartare de saumon, trou normand, noix de veau et sa garniture, salade et fromages, dessert, café et mignardises. Infos et réservations 06 58 19 48 40. .
