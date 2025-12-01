Soirée Saint-Sylvestre

Pizzeria Palaumajo, Moulins-Engilbert

31 décembre 2025

fin : 2025-12-31 23:59:00

2025-12-31

Le restaurant Palaumajo vous propose son menu de fêtes pour le soir de la Saint-Sylvestre Tarif 80€ hors boissons, apéritif inclus. Sur réservation avec acompte de 30% avant le 10 décembre.

Menu Apéritif et amuse-bouches, foie gras, tartare de saumon, trou normand, noix de veau et sa garniture, salade et fromages, dessert, café et mignardises. Infos et réservations 06 58 19 48 40. .

