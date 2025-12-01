Soirée Saint Sylvestre

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

REPAS DE LA SAINT SYLVESTRE

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Suzanne-et-Chammes organise un menu réveillon pour la Saint-Sylvestre, accompagné de sa soirée dansante le mercredi 31 décembre 2025, à partir de 19h30.

Venez célébrer la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et conviviale!

Un menu festif à 80 €, vins compris pendant le repas, sera proposé aux convives.

La soirée se poursuivra autour d’une buvette (payante) et de moments de danse pour fêter l’arrivée de 2026.

Cet événement est l’occasion parfaite de se retrouver entre amis, en famille ou entre voisins, tout en soutenant l’amicale des sapeurs-pompiers.

Réservation avant le 1er décembre 2025. .

Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 49 17 46 jf.morin1973@orange.fr

English :

NEW YEAR’S EVE MEAL

German :

SILVESTERESSEN

Italiano :

CENA DI CAPODANNO

Espanol :

CENA DE FIN DE AÑO

