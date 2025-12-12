Soirée Saint-Sylvestre Senonches
2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 49 – 79 EUR
Venez sur votre 31 pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. Soirée sous le thème Chic et Charlestonne. Sur réservation uniquement avec un acompte de 50 % non remboursable.
2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99 limmmersif@gmail.com
Get dressed up to celebrate New Year’s Eve. Chic and Charlestonne theme. Reservations required with a 50% non-refundable deposit.
