Soirée Saint-Sylvestre Senonches

Soirée Saint-Sylvestre

2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez sur votre 31 pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. Soirée sous le thème Chic et Charlestonne. Sur réservation uniquement avec un acompte de 50 % non remboursable.

2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99 limmmersif@gmail.com

English :

Get dressed up to celebrate New Year’s Eve. Chic and Charlestonne theme. Reservations required with a 50% non-refundable deposit.

