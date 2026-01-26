Soirée Saint-Valentin 2026 La Chapelle-Saint-Luc

Soirée Saint-Valentin 2026

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 60 – 60 – 60 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Au menu



– Apéritif au choix -

Flûte de Champagne*

ou

Cocktail Sarrail, ananas, pamplemousse, maracuja, cassis (sans alcool)



– Entrée au choix -

Foie gras, confiture de cerise, toast brioché

ou

Risotto de Saint-Jacques, beurre blanc nature



– Plat au choix -

Filet de cabillaud, beurre blanc basilic, riz safrané

ou

Souris d’agneau, sauce miel et thym, gratin de pommes de terre



– Dessert au choix -

Tarte citron meringuée, sur sablé Breton

ou

Fondant au chocolat, crème anglaise



Tarif du menu 60,00€

Par soucis d’organisation, nous vous demanderons de bien vouloir effectuer votre choix du menu au moment de la réservation. Les autres menus ne seront pas disponible ce soir là. Merci pour votre compréhension.



Réservation 03 25 74 62 40



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)



Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

