Soirée Saint-Valentin à Aquadiva Aqua Diva Cabourg

Soirée Saint-Valentin à Aquadiva

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La Piscine Aqua Diva vous propose une soirée romantique pour la Saint-Valentin, avec des instants bien-être en duo, un buffet gourmand, une ambiance chaleureuse et des bienfaits d’aromathérapie et de l’auto-massage.

Une soirée idéale pour se détendre, se reconnecter et profiter d’un moment hors du temps chez Aqua Diva. .

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 14 99 19 99 contact@aqua-diva.fr

English : Soirée Saint-Valentin à Aquadiva

Aqua Diva offers a romantic evening for Valentine’s Day, with moments of well-being for two, a gourmet buffet, a warm atmosphere and the benefits of aromatherapy and self-massage.

