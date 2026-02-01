Soirée Saint Valentin à la Brasserie Distillerie Guth Saint-Maurice

Soirée Saint Valentin à la Brasserie Distillerie Guth

10 Rue principale Saint-Maurice Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-17 19:00:00

Dans quelques jours, c’est la St Valentin.

La brasserie vous propose une contre soirée, ou, une deuxième soirée Saint Valentin à la Brasserie Distillerie Guth de Saint Maurice le mardi 17 Février !

Un menu comme on aime vous en proposer des produits frais, des viandes locales, des légumes du coin … le tout accompagné de nos bières, nos vins et en fin de repas, d’un de nos spiritueux (prix des boisson en supplément).

Une option végétarienne vous est proposée, précisez nous cette option lors de votre réservation. .

