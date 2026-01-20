Soirée Saint Valentin à la Chaumière Hôtel-Restaurant La Chaumière Bellefontaine

Soirée Saint Valentin à la Chaumière

Hôtel-Restaurant La Chaumière 4191 route des fontaines Bellefontaine Jura

Pour une soirée gourmande en amoureux, pensez à réserver à la Chaumière !

Au menu de cette soirée spéciale dédiée aux amoureux

Amuse-bouche

***

Millefeuille de duo de truite et fromage frais, pomme Granny Smith

ou

Escargotière au Chablis

***

Garniture pommes de terre safranées et légumes croquants

Noix de veau cuisson basse température, sauce forestière et morilles au vin Jaune

ou

Turban de truite sauce beurre blanc

***

Supplément Trilogie de Fromage Comtois 6.00€ (Crémeux d’Arinthod, Comté, Morbier et noix)

***

Assiette gourmande

Tarif menu 40€

Sur réservation. .

Hôtel-Restaurant La Chaumière 4191 route des fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 00 16 lachaumiere2@wanadoo.fr

