Soirée Saint Valentin à la Chaumière Hôtel-Restaurant La Chaumière Bellefontaine
Soirée Saint Valentin à la Chaumière
Hôtel-Restaurant La Chaumière 4191 route des fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
Pour une soirée gourmande en amoureux, pensez à réserver à la Chaumière !
Au menu de cette soirée spéciale dédiée aux amoureux
Amuse-bouche
***
Millefeuille de duo de truite et fromage frais, pomme Granny Smith
ou
Escargotière au Chablis
***
Garniture pommes de terre safranées et légumes croquants
Noix de veau cuisson basse température, sauce forestière et morilles au vin Jaune
ou
Turban de truite sauce beurre blanc
***
Supplément Trilogie de Fromage Comtois 6.00€ (Crémeux d’Arinthod, Comté, Morbier et noix)
***
Assiette gourmande
Tarif menu 40€
Sur réservation. .
Hôtel-Restaurant La Chaumière 4191 route des fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 00 16 lachaumiere2@wanadoo.fr
English : Soirée Saint Valentin à la Chaumière
