Soirée Saint Valentin à la Villa Montauville La Villa Montauville Montauville

Samedi 2026-02-14 20:00:00
Fêter la Saint-Valentin à La Villa Montauville, c’est une expérience gourmande et romantique sublimée par des accors de mets et vins savamment sélectionnés !
Pas de DJ, pas de grandes tables, juste un dîner en amoureux, dans un joli cadre avec décoration soignée !
Au programme apéritif, dîner, musique live
Clôture des inscriptions le 9 février
Réservation obligatoire au 06 80 52 08 86Adultes
La Villa Montauville L’Embusade Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 52 08 86 contact@domainedelavilla.fr
English :
Celebrating Valentine’s Day at La Villa Montauville is a gourmet, romantic experience enhanced by carefully selected food and wine pairings!
No DJs, no large tables, just a romantic dinner in a beautifully decorated setting!
Program: aperitif, dinner, live music
Registration closes February 9
Reservations required on 06 80 52 08 86
