Soirée Saint Valentin à la Villa Montauville La Villa Montauville Montauville

Soirée Saint Valentin à la Villa Montauville

La Villa Montauville L’Embusade Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

75

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Fêter la Saint-Valentin à La Villa Montauville, c’est une expérience gourmande et romantique sublimée par des accors de mets et vins savamment sélectionnés !

Pas de DJ, pas de grandes tables, juste un dîner en amoureux, dans un joli cadre avec décoration soignée !

Au programme apéritif, dîner, musique live

Clôture des inscriptions le 9 février

Réservation obligatoire au 06 80 52 08 86Adultes

75 .

La Villa Montauville L’Embusade Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 52 08 86 contact@domainedelavilla.fr

English :

Celebrating Valentine’s Day at La Villa Montauville is a gourmet, romantic experience enhanced by carefully selected food and wine pairings!

No DJs, no large tables, just a romantic dinner in a beautifully decorated setting!

Program: aperitif, dinner, live music

Registration closes February 9

Reservations required on 06 80 52 08 86

