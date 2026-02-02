Soirée Saint-Valentin à l’Alegra Alegra Châlons-en-Champagne
Soirée Saint-Valentin à l’Alegra Alegra Châlons-en-Champagne samedi 14 février 2026.
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-02-14
Tout public
La plus grande soirée Saint-Valentin de la région ! .
Alegra 1 Rue Victor Grignard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 38 66
