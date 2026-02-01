Soirée Saint Valentin à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet

Soirée Saint Valentin à l’Auberge de Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

La splendide équipe de l’Auberge de Piau vous donne rendez-vous pour fêter la Saint Valentin!

Rendez-vous à 19h30 à l’Auberge de Piau pour un moment de douceur!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The splendid team of the Auberge de Piau invites you to celebrate Valentine’s Day!

Meet us at 7.30pm at the Auberge de Piau for a moment of sweetness!

