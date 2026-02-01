Soirée Saint Valentin à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet
Soirée Saint Valentin à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin à l’Auberge de Piau
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La splendide équipe de l’Auberge de Piau vous donne rendez-vous pour fêter la Saint Valentin!
Rendez-vous à 19h30 à l’Auberge de Piau pour un moment de douceur!
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
The splendid team of the Auberge de Piau invites you to celebrate Valentine’s Day!
Meet us at 7.30pm at the Auberge de Piau for a moment of sweetness!
L’événement Soirée Saint Valentin à l’Auberge de Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Piau-Engaly|CDT65