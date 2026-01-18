Soirée Saint-Valentin à L’Estampille L’Estampille by Erisay Vernon

Soirée Saint-Valentin à L’Estampille

À l’occasion de la Saint-Valentin, le restaurant L’Estampille propose un menu spécial le samedi 14 février, servi uniquement le soir, sur réservation. Cette soirée placée sous le signe de la gourmandise sera accompagnée, le soir, d’une ambiance musicale assurée par Little Saxe

Le menu, proposé au tarif de 468€ par personne hors boissons.

Une belle occasion de partager un moment à deux dans une atmosphère chaleureuse et soignée. .

L’Estampille by Erisay 6 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 77 19 00 12 contact@restaurantlestampille.fr

