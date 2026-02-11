Soirée Saint-Valentin à L’Etage

7 Avenue du Maréchal Foch Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant L’Etage vous propose de célébrer la Saint-Valentin autour d’un menu spécial. .

7 Avenue du Maréchal Foch Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 77 41 letage76190@gmail.com

English : Soirée Saint-Valentin à L’Etage

L’événement Soirée Saint-Valentin à L’Etage Yvetot a été mis à jour le 2026-02-06 par Yvetot Normandie Tourisme