Soirée Saint-Valentin à L’Etage Yvetot
Soirée Saint-Valentin à L’Etage Yvetot samedi 14 février 2026.
Soirée Saint-Valentin à L’Etage
7 Avenue du Maréchal Foch Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le restaurant L’Etage vous propose de célébrer la Saint-Valentin autour d’un menu spécial. .
7 Avenue du Maréchal Foch Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 77 41 letage76190@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint-Valentin à L’Etage
L’événement Soirée Saint-Valentin à L’Etage Yvetot a été mis à jour le 2026-02-06 par Yvetot Normandie Tourisme