Soirée Saint-Valentin à L'Hortus Saint-Affrique
samedi 14 février 2026.
Soirée Saint-Valentin à L’Hortus
Quai de L’Eglise Saint-Affrique Aveyron
Tarif : 49 EUR
49
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date :
Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Envie de célébrer l’amour autour d’un bon repas !
Pour la Saint-Valentin, notre équipe vous a préparé un menu gourmand et généreux, parfait pour une soirée à deux.
Pensez à réserver !
Menu
Cocktail cupidon et ses amuses-bouches
Tartare de saumon à la Stracciatella, vinaigrette fruits rouges OU Cocotte Briochée à l’éffilochée de canard confit, sauce fois gras et chips de magret fumé
Filet de Dorade royale rôti , risotto vénéré crémeux à la mascarpone et au pecorino romano OU Veau confit , jus crémeux aux morilles, tartelette de pommes de terre garnie de légumes du maraîcher.
Dessert Choco Love 49 .
Quai de L’Eglise Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 74 71 lhortusrestaurant@gmail.com
English :
Celebrate love over a good meal!
