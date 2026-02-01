Soirée Saint-Valentin à L’Hortus Saint-Affrique

Soirée Saint-Valentin à L’Hortus

Envie de célébrer l’amour autour d’un bon repas !

Pour la Saint-Valentin, notre équipe vous a préparé un menu gourmand et généreux, parfait pour une soirée à deux.

Pensez à réserver !

Menu

Cocktail cupidon et ses amuses-bouches

Tartare de saumon à la Stracciatella, vinaigrette fruits rouges OU Cocotte Briochée à l’éffilochée de canard confit, sauce fois gras et chips de magret fumé

Filet de Dorade royale rôti , risotto vénéré crémeux à la mascarpone et au pecorino romano OU Veau confit , jus crémeux aux morilles, tartelette de pommes de terre garnie de légumes du maraîcher.

Dessert Choco Love 49 .

Quai de L’Eglise Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 74 71 lhortusrestaurant@gmail.com

English :

Celebrate love over a good meal!

